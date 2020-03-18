Чебоксары, , 15:39 — REGNUM В Чувашии растёт число ветеринарных сопроводительных документов, которые оформляются в электронной форме. Если в 2019 году было более 10,3 млн единиц, то за 2,5 месяца 2020 года — почти 2,6 млн. Чувашия отмечена в числе лидеров по оформлению электронных ветдокументов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике.

В Чувашии с начала 2020 года оформлено более 2 589 380 электронных форм ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Для сравнения, в 2018 году таких документов было 4 704 768, в 2019 год году их число достигло 10 351 690. В среднем за месяц в республике оформляется более 1,25 млн эВСД, доля гашения входящих документов составляет 81,7%.

В ведомстве выделяют три основных вида нарушения: оформление эВСД на продукцию с истекшим сроком годности, непроведение процедуры гашения и невнесение данных, которые позволяют отследить продукцию.

В управлении по итогам анализа реестра площадок в ФГИС «Цербер» отмечают, что в настоящее время на территории региона действуют 65 670 тыс. площадок. В ходе изучения выявлены две «фантомные» площадки, 288 имеют неподтверждённый статус. С начала года аннулирована регистрация одного пользователя (в 2019 году — девять), заблокированы 11 пользователей (в 2019 году — 39).

Работа территориального ведомства отмечена на федеральном уровне. По данным Россельхознадзора на 11 марта, Чувашия занимает третье место по числу задействованных в электронной сертификации хозяйствующих субъектов-отправителей, пятое место — по количеству объектов, где проводится оформление актов ВСЭ, седьмую строчку — по оформлению эВСД на сырое молоко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в июле 2019 года вступила в силу обязательная ветеринарная сертификация готовой молочной продукции в системе «Меркурий», мониторинг за процессом внедрения которой проводит Россельхознадзор. Благодаря этой системе можно пресечь незаконные действия производителей. В 2019 году в системе начала отслеживаться молочная продукция, до этого оформлялась только ветеринарная сертификация только готовой мясной продукции.

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