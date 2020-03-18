Уфа, , 15:32 — REGNUM Поводов для паники на продовольственном рынке в Башкирии нет. К такому выводу пришли участники первого заседания штаба по ситуации на региональном рынке продовольствия, которое прошло 18 марта в республиканском министерстве сельского хозяйства.

По сообщению пресс-службы правительства Башкирии, штаб создан специально для мониторинга ситуации на рынке продовольствия.

По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, Башкирия обеспечена для производства основных продуктов питания на полгода вперед.

Отмечается, что предприятия агропромышленного комплекса региона имеют большой запас сырья для переработки. А перерабатывающие производства смогут даже увеличить выпуск продукции.

Сообщается, что перебоев с поставками продуктов нет и не ожидается. При этом открыты границы для импорта продуктов.

Участники совещания отметили, что ажиотаж при покупках ряда продуктов очень часто связан с недостоверной информацией, которая размещается в соцсетях и мессенджерах.

По словам представителей торговых сетей, бывает, что из-за ажиотажа полки в магазинах к вечеру пустеют, что порождает новую волну паники.

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