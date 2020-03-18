Москва, , 15:24 — REGNUM Московские рестораны и кафе уже несут убытки из-за распространяющегося коронавируса. Как заявил 18 марта ИА REGNUM генеральный директор крупного международного ресторанного холдинга Максим Ползиков, для московских ресторанов ситуация становится все более критичной с каждым днем. По его словам, за последние 2−3 дня выручка в заведениях резко сократилась — где-то на 30%, а где-то больше чем на 90%.

Ползиков уверен, если ситуация не стабилизируется в самое ближайшее время, это отразится на всех игроках отрасли, в том числе и крупных. Уже сейчас владельцы ресторанов начали обсуждать с арендодателями изменение условий аренды, которые помогут временно сократить расходы. Поддержки ждут и от властей в части компенсации расходов на персонал и налоговых льгот.

Как альтернативный способ поддержать продажи и остаться на плаву рестораторы рассматривают доставку из ресторанов, однако она не станет спасением, считает Ползиков.

Напомним, что в Москве на 18 марта зафиксировано 30 новых случаев коронавируса. Большинство заболевших прилетели из европейских стран.25 пациентов находятся на лечении в больничном комплексе в Коммунарке, четверо в ИКБ №2.