Москва, , 15:24 — REGNUM Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines с 19 марта 2020 года временно приостановит полеты из Москвы в Нячанг. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе туроператора «Винперл Трэвел РУ».

Так, авиаперевозчик и туроператор приняли совместное решение о возврате российских туристов домой «в связи со сложной и непредсказуемой ситуацией с коронавирусом в мире». Для всех туристов, которые в данный момент находятся в Нячанге, 19 марта организуют специальный вывозной рейс.

Планируется осуществить возврат денег путешественникам, чей отдых был прерван из-за мер по профилактики коронавируса. Также пассажирам, ранее купившим билеты на вылеты Нячанг — Москва на 22 и 26 марта, туроператор предлагает изменить дату вылета на 19 марта или вернуть денежные средства в полном объеме.