Москва, , 15:20 — REGNUM В заявлении главы Сбербанка речь идет о стресс-тестах, в рамках которых Сбербанк рассматривал устойчивость финансовой организации при условии существенного падения цены нефти и ослабления рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя прогноз Германа Грефа.

«По заявлению Грефа — это наихудший сценарий. Однако, если прогноз всё-таки обретет реальные очертания, Сбербанк останется прибыльным и по-прежнему сможет платить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли.

Сейчас из-за удара, нанесенного мировому ВВП «борцами» с последствиями коронавируса, глобальная экономика может скатиться в рецессию.

Остается лишь надеяться, что наихудший сценарий главы Сбербанка не воплотится в жизнь», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для экономики РФ, который смоделировали сотрудники банка.

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