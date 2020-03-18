Москва, 18 марта 2020, 15:20 — REGNUM В заявлении главы Сбербанка речь идет о стресс-тестах, в рамках которых Сбербанк рассматривал устойчивость финансовой организации при условии существенного падения цены нефти и ослабления рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя прогноз Германа Грефа.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для экономики РФ, который смоделировали сотрудники банка.
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