Тбилиси, , 15:18 — REGNUM Вопрос возобновления учебы или продления каникул в школах и иных учебных заведениях будет зависеть от ситуации с распространением в стране коронавируса, заявила на брифинге 18 марта министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. Она не исключила и внедрение в учебных заведениях системы дистанционного обучения.

«Если будет наблюдаться высокий рост случаев инфицирования, мы в любом случае выдадим рекомендацию приостановки и переноса даты возобновления учебного процесса на новый срок. А что касается дистанционного обучения, наше министерство образования интенсивно работает над этим вопросом, и мы постараемся сделать все, чтобы наши дети смогли полноценно закончить этот академический год», — подчеркнула министр.

Напомним, что за минувшие сутки в Грузии было зарегистрировано 4 случая коронавируса, и общее число зараженных возросло до 38 человек, один из которых уже признан выздоровевшим.

В карантине на данный момент находятся 1344 человека, а 216 пациентов помещены в стационары, где взяты под наблюдение врачей.