Белгород, 18 марта 2020, 15:18 — REGNUM Производство по выпуску металлоизделий и изделий из пластмассы открыли на территории промышленного парка «Северный» под Белгородом. Завод будет поставлять товары для нужд железной дороги и метрополитенов, сообщили 18 марта в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Проект реализовала группа компаний «Стальэнерго», вложив в завод 600 млн рублей инвестиций. На производстве найдут работу более 200 человек. На второй и третьей стадии реализации очередей проекта предусмотрено строительство трёх производственных корпусов общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров.
На предприятии также будут выпускать радиоэлектронную и электротехническую продукции, системы связи. Поступления в областной бюджет планируются на уровне 75 млн рублей.