Белгород, , 15:18 — REGNUM Производство по выпуску металлоизделий и изделий из пластмассы открыли на территории промышленного парка «Северный» под Белгородом. Завод будет поставлять товары для нужд железной дороги и метрополитенов, сообщили 18 марта в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Проект реализовала группа компаний «Стальэнерго», вложив в завод 600 млн рублей инвестиций. На производстве найдут работу более 200 человек. На второй и третьей стадии реализации очередей проекта предусмотрено строительство трёх производственных корпусов общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров.

«Сегодня мы находимся на современном, инновационном предприятии. Оно соответствует всем требованиям времени: здесь чувствуется высокая производительность и организация. Для Белгородской области — это занятость наших людей и налоговые поступления в бюджет. Мы заинтересованы в таких предприятиях и рады перспективе их дальнейшего развития», — сказал на открытии губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

На предприятии также будут выпускать радиоэлектронную и электротехническую продукции, системы связи. Поступления в областной бюджет планируются на уровне 75 млн рублей.