Ульяновск, , 15:05 — REGNUM В Ульяновской области рассматривается ряд мер поддержки для малого и среднего бизнеса, чтобы минимизировать ущерб в результате влияния пандемии по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания оперативного штаба.

Рассматривается ряд инструментов поддержки бизнеса. По словам премьер-министра Ульяновской области Александра Смекалина, в числе вариантов — предоставление «налоговых кредитов», возврат «патентных» налогов, льготы по ЕНДВ и земельному налогу.

Кроме того, власти обещают «вести диалог с арендодателями» с целью «заморозки» начисления пеней и штрафов при задержке арендных платежей, а с банками — в части снижения платы за расчётно-кассовое обслуживание и ставок по эквайрингу до 0,5% (в настоящее время средняя ставка составляет 1,6%). Также рассматривается вопрос о введении кредитных каникул для субъектов туристической индустрии.

Было отмечено, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поддержал расширение линейки льготного кредитования регионального Фонда развития промышленности на пополнение оборотных средств предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 43 жителя, ранее прибывшие из неблагополучных по коронавирусу стран, остаются под наблюдением врачей. 13 марта в регионе введён режим повышенной готовности.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусу.

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