Москва, , 15:05 — REGNUM Экспорт нефти из России в Китай снизился по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления продаж нефти и газа компании РНГ (нефтяная компания) Станислав Перепонов, комментируя снижение экспорта нефти в Китай.

«Существует два основных рынка продажи сырой нефти: спотовый и долгосрочный. Спотовый, проще говоря, является рынком наличного товара, то есть не предусматривает длинные по срокам обязательства. Российская нефть продается именно таким способом.

Для небольших производителей это удобный способ, позволяющий продавать товар, который есть в наличии. Крупные компании реализуют нефть еще и по долгосрочным контрактам. Так делает, к примеру, «Роснефть», которая отгружает сырье в КНР по нефтепроводу «Сковородино-Мохэ».

На спотовом рынке не отмечалось сокращение объемов в январе, возможно оно произошло именно на рынке долгосрочных контрактов. Другое дело, что ожидается снижение отгрузок в Китай в марте-апреле.

Причин несколько: некоторые первая — китайские порты не принимают в связи с переполненными резервуарами, вторая — потребление сырья еще не восстановилось в связи с коронавирусом.

Глобально снижение потребления нефти в Китае окажет определенное влияние на объемы экспорта нефти. Россия имеет достаточно объемный портфель заказов в этом направлении, и несмотря на заметную долю Китая, кратковременное снижение экспорта не повлияет на отрасль в целом.

С другой стороны, такое снижение не может быть долгим, поскольку вслед за спадом, вызванным форс-мажорными обстоятельствами, рынок Китая быстро восстановится и потребует существенного увеличения объемов поставок нефти», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года сократился почти на 30%.

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