Киев, 18 марта 2020, 15:03 — REGNUM Правительство Украины ввело пошлины на электроэнергию и на уголь из России, сообщило 18 марта информационное агентство «Укринформ».
С данной инициативой выступил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко:
Пошлины вступят в силу с 1 апреля 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2020 года Украина Украина перестала принимать российскую и белорусскую электроэнергию.
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