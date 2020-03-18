Киев, , 15:03 — REGNUM Правительство Украины ввело пошлины на электроэнергию и на уголь из России, сообщило 18 марта информационное агентство «Укринформ».

С данной инициативой выступил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко:

«Ввести специальную пошлину на отдельные товары происхождением из РФ, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, — для электрической энергии… и всех типов угля, кроме антрацита и коксующегося угля — в размере 65%», — предложил он.

Пошлины вступят в силу с 1 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2020 года Украина Украина перестала принимать российскую и белорусскую электроэнергию.

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