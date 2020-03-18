Москва, , 14:40 — REGNUM Для России ничего страшного в части сокращения поставок на китайский рынок не происходит, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя снижение экспорта нефти в Китай.

«Сегодня на мировом нефтяном рынке наблюдается явный дисбаланс. Виной этому — снижение цен на черное золото на фоне замедления мировой экономики.

Наш восточный сосед уже подает признаки восстановления в экономике, однако многое будет зависеть от динамики экспорта товаров Китая в ЕС и США. Но, на мой взгляд, мировая торговля еще 3−4 месяца будет под прессингом.

На этом фоне интересно посмотреть и оценить нарастающие риски по дальнейшему сбыту нефти Саудовской Аравии в Китай. Именно Эр-Рияд может значительно уступить свою долю на китайском рынке России.

У России общая граница с Китаем и, что очень важно, уже налаженная система трубопроводного сообщения в Поднебесную. Когда стихнет ветер в современном вихре экономического спада, Россия имеет все шансы нарастить свое присутствия в Китае и ЕС за счет саудитов.

Схватка Москвы и Эр-Рияда за мировые энергорынки еще впереди. С высокой вероятностью Россия сможет нарастить свое присутствие на них, запас прочности у российской экономики намного выше. Да и географическое положение тоже играет в пользу Москвы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года сократился почти на 30%.

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