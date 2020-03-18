Сеул, , 14:47 — REGNUM 18 марта в Южной Корее состоялось первое правительственное антикризисное совещание, в ходе которого был представлен комплекс мер по поддержке нескольких отраслей экономики. Об этом сообщает KBS о ссылкой на министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

По его словам, правительство не будет отзывать права авиакомпаний на осуществление перевозок, снизит сборы за посадку в международном аэропорту Инчхон на 20%, в других аэропортах — на 10%, освободит отечественные компании от сборов за стоянку в аэропортах на три месяца.

Кроме того, правительство освободит автобусные компании от сборов за использование скоростных шоссе до тех пор, пока уровень эпидемиологической угрозы не будет снижен хотя бы на одну ступень.

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Также власти намерены увеличить объём специальных займов для предприятий, работающих в сфере туризма, а также расширить поддержку театров и кинотеатров, малых и средних экспортных предприятий.