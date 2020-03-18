Нижний Новгород, , 14:09 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий рассказал как ситуация с пандемией коронавируса отразилась на бизнесе, — сообщает «Время Н"/

В группе риска — туроператоры, рестораторы, транспортные и логистические компании, организаторы спортивных соревнований, симпозиумов, концертов, спектаклей.

«Нами будут приниматься предложения от предпринимателей и делаться предложения федеральному правительству о том, как можно поддержать бизнес для того, чтобы он не рухнул и выжил в это непростое время», — пояснил нижегородский бизнес-омбудсмен.