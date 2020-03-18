Пенза, , 16:59 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова посетила с проверкой Каменский район по поступившей информации от 23-летней мамы малолетнего ребенка, получившей в 2017 году жилое помещение по договору спецнайма, как ребенок — сирота.

Девушка жаловалась на сырость в квартире, проникающей из подвала, появлению плесени. Кроме того, плесенью и грибком поражена и соседняя квартира молодого человека, имеющего статус сироты. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Столярова обратилась к главе администрации Каменского района с просьбой принять меры по устранению причин сырости в квартирах детей-сирот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бюджете Пензенской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам на 2020 год предусмотрены средства в сумме 208 млн рублей, в том числе из регионального бюджета — 187,4 млн рублей.

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