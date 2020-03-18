Пенза, , 14:15 — REGNUM По итогам 2019 года Пензенская область заняла 9 место в России по экспорту мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По области в прошлом году производство мяса составило 322,2 тыс. тонн. Регион отгрузил на экспорт мясной продукции на сумму 22,1 млн долларов США, что в 1,9 раз превышает экспорт данного вида продукции по сравнению с 2018 годом — мяса и субпродуктов отгрузили на сумму 11,8 млн долларов США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по итогам 2019 года экспорт продукции сельского хозяйства составил в стоимостном выражении 9,6 млн долларов США. Продукция агропромышленного комплекса республики поставлялась в 25 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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