Москва, , 14:01 — REGNUM Текущая стоимость нефти — очень низкая, «хотелось бы выше», заявил 18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия внимательно мониторит ситуацию на рынках нефти и будет формулировать позицию по линии ОПЕК+, исходя из прогнозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях истерии вокруг коронавируса цены на нефть не смогли ухватиться за уровень $30 за баррель и опустились к новым минимумам на торгах 17 марта.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 18 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала ниже отметки $28.

Читайте также: Цена нефти Brent опустилась ниже $28