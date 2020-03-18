Москва, , 14:02 — REGNUM В Федеральную антимонопольную службу начали поступать жалобы на рост цен на социально значимые продукты питания, сообщили в пресс-службе ФАС.

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Особое возмущение граждан вызывает увеличение стоимости крупы. В частности, они жалуются на рост цен на гречку, сахар и муку.

Ранее заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский поручил следить на местах за ценами на товары первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров обратить внимание на цены на продукты питания.

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