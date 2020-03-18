Неклиновский район, Ростовская область, , 14:00 — REGNUM В Неклиновском районе Ростовской области появится новая поликлиника. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«В селе Покровском побывал в отремонтированной центральной районной больнице, а также в поликлинике, которая требует модернизации. По ней вопрос решен: деньги выделены, до конца года поликлиника в райцентре должна переехать в новое модульное здание», — написал глава региона в Instagram.

Стоимость нового модульного корпуса составляет около 85 млн рублей. В настоящее время специалисты принимают в здании, требующем обновления, до 600 человек в день.