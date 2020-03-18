Москва, 18 марта 2020, 13:57 — REGNUM Объявлены имена 30 победителей специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». 10 человек представляют Москву, по два — Санкт-Петербург, Ростовскую и Свердловскую области, а также по одному человеку — Курскую, Вологодскую, Кировскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую, Оренбургскую области, Приморский, Красноярский, Хабаровский, Пермский края, Республики Мордовия и Кабардино-Балкария. Из них 10 человек примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России». Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
В полуфинале специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России. Оценочные мероприятия проходили 16−17 марта в Москве в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».
Конкурс «Лидеры России» проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Соорганизаторами специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» выступили Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Итоги специализации «Наука» подвели: помощник Президента РФ, куратор специализации «Наука», наставникконкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко; Министр науки и высшего образования РФ, наставник специализации «Наука» Валерий Фальков; ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», наставник специализации «Наука» Алевтина Черникова; первый вице-президент АО «Газпромбанк», наставник специализации «Наука» Наталья Третьяк; председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, наставник специализации «Наука» Никита Марченков, а также руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Все 30 победителей специализации получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества, а 10 из них продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».
Приветствуя победителей, помощник Президента РФ, куратор и наставник специализации «Наука"конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко рассказал о планах встретиться с участниками конкурса в будущем.
Министр науки и высшего образования РФ, наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» Валерий Фальков отметил, что существует кадровый дефицит в сфере образования и науки, а также, что для участников конкурса открываются большие возможности для кадрового роста на разных уровнях должностей.
Первый вице-президент АО «Газпромбанк», наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» Наталья Третьяк отметила участники будут востребованы среди работодателей.
Ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» Алевтина Черникова отметила, что всех участников объединяет одно качество — умение принимать решения в сложной ситуации.
Никита Марченков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» отметил, что первый опыт проведения специализации можно считать успешным: «Мы наблюдали за первыми конкурсами «Лидеры России» и подумали, что, наверное, в науке это тоже может сработать. Но в рамках основного конкурса провести полноценный отбор по науке было бы сложно. Поэтому мы и предложили провести дополнительный трек. Один из участников сказал на видео: здесь собрались такие люди, которым не стыдно проиграть. Это действительно так! Для нас это первый опыт и большая честь работать с вами. Спасибо всем участникам! Мы открыты для вас — давайте работать вместе. Пусть у вас появляются идеи и всегда будет команда, чтобы их реализовывать!».
Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что дополнительные специализации конкурса «Лидеры России» можно с уверенностью назвать удачным и состоявшимся экспериментом.
Из 100 финалистов 48 конкурсантов представляют ЦФО, 13 человек — ПФО, 11 — СЗФО, 8 — СФО, 7 — ЮФО, 6 — ДФО, 4 — УФО, 3 — СКФО.
Финалистами специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» стали 53 кандидата наук и 13 докторов наук, 83 мужчины и 17 женщин.
37 финалистов имеют управленческий опыт от 2 до 5 лет, 44 финалиста — от 5 до 10 лет, 19 — опыт управления более 10 лет.
52 финалиста руководят коллективом до 10 человек, ещё 27 — от 11 до 50 человек. У 8 финалистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 9 — от 101 до 500 работников, у 3 — от 501 до 1000 работников, а у 1 финалиста в подчинении более 1000 сотрудников.
Полуфинал и финал специализации «Наука» состоялся 15—17 марта. Конкурсанты прошли повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участвовали в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах.
Специализация «Наука» стала одним из трех дополнительных профильных треков конкурса «Лидеры России» в 2020 году. Ее цель — сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны. Победители конкурса по специализации «Наука» получат возможность:
Занять управленческие позиции в регионах, в которых реализуются программы развития НОЦ (руководитель (заместитель руководителя) АНО / управляющей компании); управленческие позиции в Министерстве науки и высшего образования РФ (до помощника министра) и региональных профильных министерствах; должности руководителей лабораторий и заведующих кафедрой в ведущих вузах и научных организациях; руководителей научных и образовательных проектов в корпоративном секторе; войти в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию; прохождения образовательных программ и стажировок в ведущих вузах страны и научных организациях; получить в наставники членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций, ведущих российских ученых, представителей бизнеса (1 год личных консультаций).