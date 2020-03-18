Москва, , 13:57 — REGNUM Объявлены имена 30 победителей специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». 10 человек представляют Москву, по два — Санкт-Петербург, Ростовскую и Свердловскую области, а также по одному человеку — Курскую, Вологодскую, Кировскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую, Оренбургскую области, Приморский, Красноярский, Хабаровский, Пермский края, Республики Мордовия и Кабардино-Балкария. Из них 10 человек примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России». Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В полуфинале специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России. Оценочные мероприятия проходили 16−17 марта в Москве в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».

Конкурс «Лидеры России» проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Соорганизаторами специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» выступили Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Итоги специализации «Наука» подвели: помощник Президента РФ, куратор специализации «Наука», наставникконкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко; Министр науки и высшего образования РФ, наставник специализации «Наука» Валерий Фальков; ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», наставник специализации «Наука» Алевтина Черникова; первый вице-президент АО «Газпромбанк», наставник специализации «Наука» Наталья Третьяк; председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, наставник специализации «Наука» Никита Марченков, а также руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Все 30 победителей специализации получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества, а 10 из них продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России».

Приветствуя победителей, помощник Президента РФ, куратор и наставник специализации «Наука"конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко рассказал о планах встретиться с участниками конкурса в будущем.

«Я очень надеюсь, что мы встретимся еще не раз — надеюсь, нам удастся поработать вместе. Управленческий потенциал российских науки и образования прирастет этими победителями. Ждем в скором времени конкретных успехов и проектов участников», — подчеркнул Андрей Фурсенко.

Министр науки и высшего образования РФ, наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» Валерий Фальков отметил, что существует кадровый дефицит в сфере образования и науки, а также, что для участников конкурса открываются большие возможности для кадрового роста на разных уровнях должностей.

«В научных институтах большая потребность в молодых и амбициозных лидерах, которые готовы запустить яркие проекты. Если в вашем городе нет университета или лаборатории мирового уровня — вам надо их создать. Лидеры России не должны искать легких путей, а должны быть примером», — сказал Валерий Фальков.

Первый вице-президент АО «Газпромбанк», наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» Наталья Третьяк отметила участники будут востребованы среди работодателей.

«Это позволяет молодым и неравнодушным людям проявить себя, а бизнесу найти интересных сотрудников. Профессиональных, увлеченных специалистов не хватает в любой сфере. Могу с уверенностью сказать, что в бизнесе много инновационных компаний. Мы пользуемся самыми последними разработками университетов. Я уверена, что все участники этого проекта найдут себе применение — и в научной сфере, и на государственной службе, и в бизнесе», — добавила Наталья Третьяк.

Ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» Алевтина Черникова отметила, что всех участников объединяет одно качество — умение принимать решения в сложной ситуации.

«Мы живем в быстроизменяющемся мире и порой приходится очень быстро принимать решения. За время конкурса вы доказали, что для вас это — не сложная задача. Более того, за 48 часов вы выполнили недельную программу, — отметила она, — Для нас большая честь на несколько дней стать центром притяжения для талантливых и целеустремленных людей. Университеты ждут именно таких людей, которые предложат новые проекты, поведут за собой новых ученых. Уверена, здесь вы нашли не только единомышленников, но и друзей. Желаю всем вам научиться слушать и быть открытыми. Ведь задачи глобального масштаба нельзя решить в одной профессиональной плоскости. Если вы будете объединяться с единомышленниками, это усилит вас. Желаю вам удачи и хочу сказать, что двери нашего университета всегда открыты для вас!».

Никита Марченков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» отметил, что первый опыт проведения специализации можно считать успешным: «Мы наблюдали за первыми конкурсами «Лидеры России» и подумали, что, наверное, в науке это тоже может сработать. Но в рамках основного конкурса провести полноценный отбор по науке было бы сложно. Поэтому мы и предложили провести дополнительный трек. Один из участников сказал на видео: здесь собрались такие люди, которым не стыдно проиграть. Это действительно так! Для нас это первый опыт и большая честь работать с вами. Спасибо всем участникам! Мы открыты для вас — давайте работать вместе. Пусть у вас появляются идеи и всегда будет команда, чтобы их реализовывать!».

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что дополнительные специализации конкурса «Лидеры России» можно с уверенностью назвать удачным и состоявшимся экспериментом.

«Для нас дополнительные треки были экспериментом, и мы не говорили пока, насколько этот эксперимент успешный. Но сейчас я уже могу с уверенностью сказать, что они были проведены не зря. Я уверен, что мы будем продолжать их в следующих сезонах конкурса», — сказал он.

«Специализацию «Наука» мы проводили впервые, и позитивно, что в число победителей вошли участники из всех федеральных округов России. На 30 победителей приходится 11 конкурсантов из ЦФО. За ними идут участники из ПФО — 5 человек. По три победителя из ДФО, СЗФО, СФО, по двое — из УФО и ЮФО и один — из СКФО. Интересы наших конкурсантов не ограничиваются только наукой. Среди них есть и мастера спорта, и многодетные родители. У одного конкурсанта — 7 детей, у двух участниц по четверо детей. Но есть и уникальный случай для нашего конкурса. Анастасия Дегтярева участвовала в полуфинале конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе чуть меньше месяца назад на девятом месяце беременности. В начале марта она родила четвертого ребенка и сейчас участвует в очных соревнованиях специализации «Наука». А ее муж — Михаил Мартыненков — сегодня стал финалистом специализации «Финансы и технологии». Мы гордимся наши конкурсантами!», — сообщил Алексей Комиссаров.

Из 100 финалистов 48 конкурсантов представляют ЦФО, 13 человек — ПФО, 11 — СЗФО, 8 — СФО, 7 — ЮФО, 6 — ДФО, 4 — УФО, 3 — СКФО.

Финалистами специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» стали 53 кандидата наук и 13 докторов наук, 83 мужчины и 17 женщин.

37 финалистов имеют управленческий опыт от 2 до 5 лет, 44 финалиста — от 5 до 10 лет, 19 — опыт управления более 10 лет.

52 финалиста руководят коллективом до 10 человек, ещё 27 — от 11 до 50 человек. У 8 финалистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 9 — от 101 до 500 работников, у 3 — от 501 до 1000 работников, а у 1 финалиста в подчинении более 1000 сотрудников.

Полуфинал и финал специализации «Наука» состоялся 15—17 марта. Конкурсанты прошли повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участвовали в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах.

Специализация «Наука» стала одним из трех дополнительных профильных треков конкурса «Лидеры России» в 2020 году. Ее цель — сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны. Победители конкурса по специализации «Наука» получат возможность:

Занять управленческие позиции в регионах, в которых реализуются программы развития НОЦ (руководитель (заместитель руководителя) АНО / управляющей компании); управленческие позиции в Министерстве науки и высшего образования РФ (до помощника министра) и региональных профильных министерствах; должности руководителей лабораторий и заведующих кафедрой в ведущих вузах и научных организациях; руководителей научных и образовательных проектов в корпоративном секторе; войти в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию; прохождения образовательных программ и стажировок в ведущих вузах страны и научных организациях; получить в наставники членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций, ведущих российских ученых, представителей бизнеса (1 год личных консультаций).