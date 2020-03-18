Москва, , 13:49 — REGNUM Заявление члена бундестага Германии не стоит воспринимать слишком серьёзно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя призывы бундестага Германии отменить санкции в отношении России.

«Действительно, в парламенте Германии есть фракции, которые выступают за более тесные торговые и деловые отношения с Россией, и, в том числе, очень критически относятся к санкционной политике канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В основном, это партия Die Linke («Левые») и частично представители правой партии «Альтернатива для Германии». Но эти партии, увы, парламентского большинства в немецком бундестаге не составляют, а парламентское большинство санкции почти единодушно одобряет.

Безуслоно, в предложениях немецких депутатов есть здравый смысл. Ведь Германия с момента ввода антироссийских санкций в 2014 году и ответного российского продовольственного эмбарго теряет ежегодно не менее 600 млн евро. А по итогам IV квартала 2019 года экономический рост в Германии, крупнейшей экономике ЕС и еврозоны, вышел на нулевой уровень.

Пандемия коронавируса Covid-19, добравшаяся до Европы, способна привести к экономическому спаду в еврозоне. Однако пока сторонники бессмысленных и даже вредных для Европы санкционных ограничений против России составляют большинство и в немецком бундестаге, и в органах власти Евросоюза, поэтому Германии вместе с остальным Евросоюзом теперь остаётся только плакать, продолжая жевать свой собственный санкционный «кактус».

Однако есть довольно высокая вероятность, что даже не столько коронавирус, сколько ухудшение торговых отношений с США, которые уже сейчас намерены ввести пошлины на европейскую авиатехнику, заставят Германию или кого-то из других, скорее всего, развитых стран ЕС, со временем капитулировать и наложить вето на продление антироссийских санкций.

В принципе, это может быть возможно, когда рост экономики не только Германии, но и всей еврозоны выйдет в ноль и даже станет отрицательным. Но для того, чтобы это случилось на практике, необходимы будут ещё пара условий — отставка Меркель и менее зависимый от США кандидат на посту канцлера ФРГ.

А таких кандидатов в правящей партии ХДС/ХСС на сегодняшний день нет. Поэтому можно считать, что российские СМИ при участии некоторых здравомыслящих депутатов бундестага рассказали очередную красивую историю о возможной отмене антироссийских санкций», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт призвал отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом.

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