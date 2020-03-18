Пекин, , 13:46 — REGNUM Премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян выступил с обращением к китайским работникам, чтобы те постепенно возвращались на свою работу. Об этом он сказал на заседании Госсовета КНР 17 марта, сообщает STCN.

По данным Национального бюро статистики, краткосрочное воздействие эпидемии на потребление достаточно большое, но в долгосрочной перспективе оно уменьшается. А с реализацией политики по содействию возмещению расходов потребление должно постепенно достичь прежнего уровня. При постепенном восстановлении производства эпидемия не изменит тенденций стабилизации экономики в стране.

Премьер заявил, что необходимо устранить необоснованные препятствия, мешающие возобновлению производства, придерживаясь при этом ранее принятых мер по борьбе с эпидемией, так как ситуация в стране по-прежнему должна быть под контролем.