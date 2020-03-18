Киев, , 13:45 — REGNUM Без программы сотрудничества с МВФ экономический кризис на Украине будет намного сильнее, заявил сегодня, 18 марта, бывший министр экономики страны Тимофей Милованов.

Он прогнозирует, что с большой вероятностью на Украине значительно вырастут цены на продовольствие и повысится курс валют.

Также он заявил, что любые разговоры о том, что в нынешней ситуации надо «послать МВФ подальше» и просто объявить дефолт — это вредительство.

«Эти идеи распространяют или идиоты, или люди, которые хотят отбросить Украину в прошлое лет на пять, создать хаос и панику и заработать на этом», — заявил Милованов. Он также заявил, что для получения транша от МВФ Киеву по сути надо выполнить одно дело — принять закон, который не позволяет возвращения обанкротившихся банков и ограничивает компенсацию бывшим владельцам (речь идет о «Приватбанке» — ред).

ИА REGNUM напоминает, что в Нацбанке также подтвердили, что МВФ уже не требует, чтобы Украина открыла рынок земли, а настаивает лишь на принятии закона, который не позволит вернуть «Приватбанк» олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее новый премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что сотрудничество с МВФ остается одним из главных приоритетов страны, а 16 марта президент Зеленский поручил правительств официально запросить помощь от Фонда для преодоления нынешнего экономического кризиса.