Москва, , 13:37 — REGNUM Пандемия, охватившая практически весть мир и, без каких-либо оговорок, — всю Европу (после падения последнего «островка безопасности» — Черногории), наносит очень серьезный ущерб экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко, комментируя призывы бундестага Германии отменить санкции в отношении России.

«И это понятно — страны вынужденно перешли в режим абсолютной автономизации — закрыты как внешние, так и внутренние границы Евросоюза — это диктуется исключительно соображениями безопасности. Целью этих действий является максимально оперативное и эффективное купирование Covid-2019 и выход экономики в «довирусный» режим.

Но также возникают и последствия указанных ограничений, выливающиеся в корректировку значений мирового ВВП, и стресс-прогноз его снижения в текущем году до 1% уже выглядит весьма реалистичным. Значительная часть этого «удара» приходится на Евросоюз, потери которого к настоящему времени можно оценить почти в 16 млрд евро. А основу этой экономики составляет Германия.

На фоне происходящих событий естественной реакцией со стороны бундестага выглядит поиск путей снижения вышеуказанных потерь. Вполне логичной в этой связи является очередная попытка отмены антироссийских санкций, которые, в дополнение к «вирусной» составляющей, давят на немецкую экономику даже в большей степени, чем «сдерживают» Россию. Ежемесячные потери экономики Германии от антироссийских санкций сопоставимы с суммой 700 млн евро.

Реализация прагматичного подхода в критической ситуации, когда экономики европейского континента должны поддержать друг друга в условиях «вирусной войны», вполне логична, но не устраивает главного «контролера» — США.

И вероятность того, что сложившаяся ситуация сможет переломить антироссийский подход (даже с учетом многочисленных попыток блокирования этого тренда со стороны США), весьма высока.

И это один из немногих положительных результатов распространения пандемии, который может дать новый импульс развития экономикам Германии (а следом — и всего Евросоюза) и России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт призвал отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом.

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