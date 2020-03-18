Сеул, , 13:37 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа и закрытием границ руководство южнокорейской авиакомпании Korean Air приняло решение сократить частотность выполнения рейсов по маршруту Инчхон — Париж. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

Начиная с 25 марта авиакомпания сократит частотность выполнения полётов по данному маршруту с семи до трёх раз в неделю.

Известно, что Korean Air приостановила по 10 из 12 европейских направлений, включая рейсы по маршруту Инчхон — Франкфурт. По оставшимся двум направлениям компания сократила частотность выполнения. Так, полёты по маршруту Инчхон — Лондон были сокращены до трёх раз в неделю.

С 16 марта другая южнокорейская компания Asiana Airlines также приостановила полёты по маршруту Инчхон — Париж, а с 17 марта — по маршруту Инчхон — Лондон.

Что касается европейских направлений, авиакомпания продолжает осуществлять перевозки по одному из семи маршрутов (Инчхон—Франкфурт).