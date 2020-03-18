Стокгольм, , 13:26 — REGNUM Крупнейшая авиакомпания в странах Северной Европы SAS объявила, что 10 000 сотрудников будут уволены. Планируемые сокращения в значительной мере коснутся шведских пилотов. Однако теперь многие сотрудники могут получить работу в другом месте. А именно, им предлагается профессиональное обучение для нужд здравоохранения. Таким образом, авиаперевозчик и власти пытаются удержать рынок труда в состоянии стабильности на фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая затронула Швецию. Об этом 18 марта сообщила шведская газета Expressen.

Напомним, что авиакомпания SAS несколько дней назад выступила с сообщением о том, что 10 000 ее сотрудников будут уволены, что составляет 90% персонала авиаперевозчика.

«К сожалению, мы должны адаптироваться к нашим условиям. Это не увольнение, это лишь временно. Мы хотим, чтобы наши талантливые сотрудники вернулись как можно скорее», — поделился генеральный директор SAS Ричард Густафсон.

Компания по подбору и обучению персонала Novare совместно с Софийским колледжем Стокгольма предложила уволенному персоналу SAS обучение в сфере здравоохранения. Программа профессиональной переориентации может означать, что уволенные пилоты в дальнейшем смогут устроиться на работу в Софийском колледже, предоставляющем услуги медсестринской помощи и уходу за пожилыми и нуждающимися людьми.