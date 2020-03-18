Москва, , 13:18 — REGNUM Сегодня, 18 марта, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала ниже отметки $28.

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Так, по данным торгов по состоянию на 12:57 (мск) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent снизилась на 2,75% — до $27,62 за баррель.

Стоимость нефти марки WTI в начале торгов впервые с ноября 2002 года опустилась ниже $26,05 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мае упала на 3,83% относительно уровня закрытия торгов и достигла $28,85 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже уровня $29 за баррель 20 января 2016 года.

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