Стокгольм, , 13:22 — REGNUM Пустынные магазины и рестораны — такой теперь представляется Швеция на фоне глобальной пандемии коронавируса COVID-19 и усиливающейся эпидемии в стране. На 18 марта общее число зараженных в Швеции составляет 1167 человек, а число умерших — 8. Старшие классы школ, колледжи и университеты закрыты и переведены на дистанционное обучение. Потребительский спрос на многие товары упал до минимума. Исходя из этого, шведская торговая организация Svensk Handel бьет тревогу и предупреждает о банкротстве большого количества компаний. Об этом 18 марта сообщила шведская газета Expressen.

«У многих компаний есть не более нескольких дней, прежде чем они обанкротятся», — с тревогой заявила Карин Йоханссон, генеральный директор Svensk Handel.

Эпидемия коронавируса оставила свой отпечаток на привычках шведских потребителей. В гостиничном и ресторанном секторах экономики наблюдается полная катастрофа. Многие магазины также стоят на грани выживания. 18 марта сеть магазинов одежды Joy объявила о своем банкротстве — конечно, после давних проблем с прибыльностью. Тем не менее это не может не настораживать экономистов. Коронавирус COVID-19 обнажил назревшие проблемы многих компаний.

По словам генерального директора Svensk Handel Карин Йоханссон, ситуация в торговле является нестабильной. В последние дни некоторые универмаги потеряли до 70% продаж с последующей нехваткой столь необходимой прибыли, чтобы оставаться на плаву в условиях конкурентного рынка. Йоханссон отметила, что ситуация для многих компаний только ухудшается с каждым днем.