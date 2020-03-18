Киев, , 13:01 — REGNUM Стоимость доллара США в обменных пунктах главных городов Украины на утро 18 марта составляет примерно 28,50 грн за доллар.

При этом Нацбанк на 18 марта установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,05 грн (для сравнения — 17 марта было 26,52 грн), передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, ряд банков на Украине приостановил продажу наличной валюты, но продолжает проводить безналичные валютно-обменные операции.

«Среди товаров первой необходимости в Украине первым закончился доллар», — комментирует ситуацию экономист Сергей Фурса.

Эксперт отмечает, что спрос на доллары возник во всех странах развивающегося мира, странах третьего мира, «куда, увы, и относится Украина».»Что сейчас двигает курсом? Ожидания. И опасения. Которые могут перейти в панику. Именно поэтому Нацбанк делает то, за что его ругают. А именно — сглаживает падение курса, каждый день выходя на рынок и предлагая валюту. То, что называют «сжигает резервы». Но надо понимать, что резервы для того и нужны, чтобы использовать их в такие моменты. Они не нужны просто так. Чтобы лежали и мы ими гордились. Резервы — это запас на черный день. И этот черный день наступил», — объяснил специалист.

Также Фурса отмечает, что доля покупок иностранцев в текущем спросе на доллары мизерная — в основном покупает население и украинский бизнес, который знает, что «сало лучше перепрятать».

ИА REGNUM отмечает, что накануне на Украине в настоящий момент наблюдаются «некоторые сложности» с наличным долларом. В Нацбанке призвали «не паниковать, а просто подождать», пока регулятор придумает новую схему завоза в страну наличных долларов.

17 марта Национальный банк продал из золотовалютных резервов $300 млн, чтобы сдержать падение курса гривны. До этого, за неполную рабочую неделю с 10 по 13 марта, было продано $981,6 млн для поддержания курса.