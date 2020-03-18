Москва, , 12:49 — REGNUM Законопроект, наделяющий правительство РФ дополнительными полномочиями для устранения последствий распространения коронавируса, внес в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Для своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, законопроектом предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований Резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию этих мероприятий, а также на иные цели, определенные правительством.

Для этого планируется внести дополнительное основание для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон федеральном бюджете на 2020−2022 годы по решениям правительства.

Также предлагается наделить правительство правом принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в рублях с превышением общего объема предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и верхнего предела государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Российской Федерации в валюте Российской Федерации в рамках верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации.

Глава Минфина Антон Силуанов допустил дефицитный федеральный бюджет по итогам 2020 года.