Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону в 2020 году планируется провести винный фестиваль, на организацию которого выделено 3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Открытый конкурс в электронной форме на организацию и проведение областного эногастрономического фестиваля объявил региональный департамент потребительского рынка. Средства выделены из областной казны. Исполнитель госконтракта разработает фирменный стиль фестиваля, схему экспозиции, сценарный план, программу информационного сопровождения, а также оборудует площадку для проведения.

Мероприятие под названием «Ростовская область — винодельческий регион с богатой историей и традициями» пройдёт одним днём в период с 1 по 25 октября в Кировском районе областного центра. Точная дата проведения будет определена позднее.