Нджамена, , 12:44 — REGNUM Власти Анголы получат от правительства Чада 75 000 голов крупного рогатого скота, отправленного в рамках погашения долга в размере $100 миллионов, взятого Чадом у Анголы в 2017 году. Об этом передает ангольская государственная газета Jornal de Angola.

По информации журналистов издания, в рамках первой партии более 1000 коров были доставлены в министерство сельского хозяйства.

В газете также сообщили, что судно, перевозившее скот, вернется в столицу Анголы, Луанду, через пять дней со второй партией скота.

Ожидается, что в течение этого месяца в Луанду в общей сложности прибудет около 4500 голов крупного рогатого скота.