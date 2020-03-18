Москва, , 12:33 — REGNUM На данный момент у России и Белоруссии остаются спорные моменты в решении некоторых вопросов по программе углубления интеграции, в первую очередь по инициативе Белоруссии. Руководство Белоруссии заявляет, что не развитие данного проекта приостановлено пока не разрешены разногласия о цене на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры торговой политики РЭУ им Г.В. Плеханова Михаил Перельман, комментируя предложение России создать единую валюту.

«Договориться о цене на нефть и объемах поставок сторонам не удается потому, что Минск недоволен проводящимся в России с 2019 года налоговым маневром, который заключается в постепенной и полной замене экспортной пошлины пропорционально увеличенным налогом на добычу полезных ископаемых.

Ранее Россия продавала Белоруссии нефть без этой пошлины: в декабре 2018 года она, например, составляла $135,1 за тонну. В 1995 году при условии сохранения этой льготы Белоруссия подписала договор о создании Таможенного союза с Россией, а позднее согласилась на вступление в ЕАЭС в 2015 году.

На основании этого Белоруссия сейчас настаивает на компенсации за данный налоговый маневр. Так в 2019 году Белоруссия оценила свои потери от налогового маневра в $330 млн, в 2020 году — в $420−430 млн.

К 2024 году, по собственным оценкам, Минск ожидает свои потери от данного финансового мероприятия до $11 млрд. А после того, когда цена российской нефти для Белоруссии сравняется с мировой ценой, будет каждый год терять не менее $3 млрд.

В конце 2019 года сторонам удалось договориться о том, как Москва компенсирует Минску потери от отмены экспортной пошлины за счет введения обратного акциза для белорусских НПЗ, то есть фактически Россия согласилась их субсидировать.

Проблема этого решения на данный момент в том, что оно заработает только после унификации налоговых законодательств между государствами, а их разработка может занять как минимум два-три года. Кроме этого, единый налоговый кодекс между государствами должен разрабатываться в рамках интеграционного процесса, который пока приостановлен.

На данный момент идут переговоры между нашими странами о промежуточном решении данного вопроса только на период 2020 года, которое позволит нивелировать последствия от налогового маневра. Но это возможно только за счет полной отмены премий, которые Белоруссия платит российским нефтяным компаниям.

После того, как 13 марта 2020 г. премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с представителями российской нефтяной отрасли несколько российских нефтяных компаний согласились снизить премию с тонны реализуемой нефти на $7.

Так как на данный момент объем поставок, о которых стороны ведут переговоры, составляет 18 млн. тонн до конца 2020 года. Однако на данный момент Белоруссия продолжает настаивать на полной отмене премии и руководство Белоруссии рассматривает достигнутое соглашение лишь как промежуточный вариант.

При этом между Белоруссией и Россией за последние два десятилетия сформировались глубинные экономические и социальные тенденции, которые неизбежно оказывают мощное влияние на настоящее и будущее союза двух стран.

При инерционном затягивании решения данного вопроса между нашими государствами функционирование торгово-экономических связей уже в среднесрочной перспективе приведет к естественному размыванию сложившейся в последние годы платформы взаимодействия.

В результате сотрудничество Белоруссии и России может перейти из привилегированного формата Союзного государства в общий для всех союзников формат в рамках ЕАЭС. Это обострит проблему нехватки инвестиций для модернизации в первую очередь белорусских предприятий, сделает реальной угрозу деиндустриализации Белоруссии и обернется для России упущенными возможностями по реализации индустриального потенциала Белоруссии в процессах модернизации.

Так как Россия и Белоруссия нацелены на развитие союзнических отношений, то очень важно продолжить проработку платформы сотрудничества на современном этапе для достижения максимальной эффективности от экономических и политических взаимоотношений между нашими государствами», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 наднациональных органов, включая единый эмиссионный центр, счетную палату, суд и таможню предлагала создать с Белоруссией российская сторона в ходе переговоров об интеграции в рамках Союзного государства.

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