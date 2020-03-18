Тюмень, , 12:18 — REGNUM В Тюмени не пропустили к реализации 8 тонн просроченного мяса и рыбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Просроченное продовольствие было выявлено в ходе мониторинга оформления ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий». Минтай с истёкшим сроком годности собирался поставить в Тюмень индивидуальный предприниматель. Просроченную плотву мороженую ООО «СП «Боровлянский рыбопитомник» намеревалось отправить в одну из торговых точек города Цимлянска Ростовской области.

Что касается мясной продукции с истёкшим сроком годности, то не были допущены к реализации говядина и субпродукты от ООО «Исток» и мясо птицы от Малышенского сельского потребительского общества.

В связи с допущенными нарушениями учётные записи всех уполномоченных лиц заблокированы на срок до 56 месяцев.