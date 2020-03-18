Киев, , 12:22 — REGNUM Украинская таможня 18 марта выпустила специальное заявление, в котором утверждает, что перебоев в снабжении продовольствием в стране не будет, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Впрочем, это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов», — отмечается в заявлении.

Ведомство подчеркивает — чтобы украинцы не боялись, что завтра нечего будет есть, таможня ежедневно будет информировать о товарообороте.

По информации таможни, объемы импорта по весу за 15 дней марта составили 2,3 млн тонн. Объемы импорта по стоимости составили 2,1 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что 17 марта было заявлено, что правительство Украины начало мониторинг наличия продовольствия в магазинах.