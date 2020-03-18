Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM Стоимость продовольственных товаров в Ростове-на-Дону из-за угрозы распространения кронавирусной инфекции не изменилась. К такому мнению пришли специалисты городского управления торговли и бытового обслуживания, проинспектировавшие ряд гипермаркетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Торговая наценка на товары первой необходимости не превышает 10%. На сегодняшний день ситуация на потребительском рынке города стабильная, дефицита товарных запасов не наблюдается, население города обеспечено основными видами продуктов питания в полном объёме», — уточнил руководитель управления Константин Тихонов.

ИА REGNUM напоминает, что инспекторы не подтвердили информацию об ажиотаже на продукты питания. Спрос на продукцию длительного хранения вырос, но незначительно.

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