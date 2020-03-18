Киев, 18 марта 2020, 12:14 — REGNUM Министерство финансов Украины по итогам очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет $71,6 млн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства 18 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно источнику, аукцион состоялся 17 марта, инвесторам были предложены номинированные в иностранной валюте (доллары США) государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев.
«По итогам аукциона на финансирование государственного бюджета было привлечено $71,6 млн или 1,9 млрд грн. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%», — говорится в сообщении.
Минфин подчеркивает, что после ряда консультаций нашел инструменты для проведения успешного размещения облигаций внутреннего государственного займа с приемлемой доходностью для финансирования государственного бюджета.
ИА REGNUM напоминает, что на аукционе 3 марта минфин Украины привлекло в государственный бюджет 6,6 млрд грн, а вот аукцион 10 марта пришлось отменить из-за полного отсутствия заявок «в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала».