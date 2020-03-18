Грозный, , 12:13 — REGNUM В Чечне в 2020 году будут переселены в безопасные квартиры около 450 человек. 150 из них — жители оползневых зон, еще около 300 человек — жильцы аварийных домов. Об этом сообщил в ходе выездного совещания правительства республики премьер-министр Муслим Хучиев.

По его словам, всего на реализацию проектов в сфере строительства в субъекте будет направлено в текущем году около 4,2 млрд рублей. На эти средства в том числе будет начато возведение семи объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, уже ведутся работы по строительству 32 многоквартирных домов. Из них 14 сдадут до конца 2020 года. Будут также благоустроены 76 общественных пространств и дворовых территорий.

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