Москва, , 12:03 — REGNUM В Москве доходы городского бюджета в январе-феврале 2020 года составили 280,4 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте финансов столицы.

Результат на 1 марта на 4,4% больше показателей за аналогичный период 2019 года.

Из общей суммы 83,6% составили налоговые доходы — 234,5 млрд рублей. Это на 5,3% или на 11,8 млрд рублей больше, чем за тот же период 2019 года. Основные поступления — от налога на доход физических лиц (НДФЛ) и налога на прибыль организаций.

В департаменте отметили возросшую активность самозанятых москвичей, динамика роста в категории специальных налоговых режимов составила 23,2%.

Кассовое исполнение расходов на 1 марта составило 355,6 млрд рублей, более 96% из которых направлено на реализацию госпрограмм.