Москва, , 12:02 — REGNUM Склады с продовольствием в крупных и средних городах России традиционно затоварены не первый год. Дефицита продуктов питания и средств по уходу за волосами и кожей российским гражданам не грозит, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя опустевшие полки в магазинах.

«Уже почти неделю ведущие сетевые федеральные ритейлеры доводят до ума логистику оперативных поставок продуктов и товаров в магазины. Сегодня нельзя говорить, что пустые полки в торговле стали реальностью, это не просто ошибочное, но и провокационное заявление.

На фоне возросшей активности населения, которое закупает на всякий случай пылившиеся по полгода на полках магазинов макароны и крупу, выигрывает только бизнес. Уверен, что март для розничной торговли станет лучшим показателем перового полугодия. Котировки акций крупных ритейлеров начали рост после 10 марта. Так акции «Магнита» с 12 марта по 11:30 мск 18 марта выросли с 2 301 руб. до отметки 2834 руб.

Лично я хожу в магазины «у дома» каждый день. Полки переполнены, а покупателей не больше, чем в обычный день. Что-то покупать впрок стоит лишь из категории импортных товаров на фоне заметного ослабления рубля.

Именно очередная девальвация российской валюты стимулирует граждан успеть что-то купить по старым ценам, сегодня это очень весомый фактор в принятии решения. На фактически все продовольствие производится в России.

Резкий спрос на отечественные товары наконец-то то по-настоящему поддержит отечественного производителя и порадуют сумевших оперативно перенастроить логистику поставок ритейлеров.

С учетом факта, что российская сельхозпродукция чистая и по технологиям производства в ней не используются ГМО, сегодня стоило оперативно побороться за новые рынки сбыта в ЕС и в Китае.

Рынок продуктов питания очень перспективен для роста экспортного потенциала России, это десятки миллиардов долларов США. Сегодня у России нет позорной продовольственной зависимости от других стран мира», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, трудностями с логистикой можно объяснить опустевшие полки в продовольственных магазинах, но дефицита товаров нет, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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