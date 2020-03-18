Киев, , 12:01 — REGNUM Украине надо немедленно начинать переговоры с западными партнерами о реструктуризации долга, заявила вечером 17 марта в эфире одного из телеканалов страны экс-премьер, действующий депутат Рады Юлия Тимошенко.

Политик заявила, что вообще «очень удивлена», что до сих пор не ведется такой разговор.

«У нас треть расходов бюджета сегодня идут на обслуживание и возврат долгов. А этого сейчас делать нельзя», — сказала Тимошенко.

Также экс-премьер сказала, что нынешняя власть страны должна разработать и индивидуальный подход для каждой отрасли — «чтобы помочь справиться с последствиями той ситуации, которая сегодня сложилась».

ИА REGNUM напоминает, что нынешний год — один из пиковых для Украины в плане выплат государственного долга. В мае страна должна погасить транш в размере 5,4 млрд долларов.

16 марта президент страны Владимир Зеленский призвал минфин договориться с МВФ о выделении финансовой помощи Украине для преодоления последствий коронавируса.