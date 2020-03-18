Чита, , 12:00 — REGNUM Прокуратура Акшинского района Забайкалья опротестовала решение местных депутатов, которые сочли возможным внесение поправок, согласно которым ради увеличения зарплаты местному председателю совета муниципального района потребовалось сокращать работников культуры и образования. Об этом сказано на сайте краевой прокуратуры.

Как пояснила прокурор Акшинского района Юлия Виноградова, Бюджетный кодекс РФ допускает выделение бюджетных ассигнований на новые или увеличенные расходы только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет или при сокращении бюджетных ассигнований по другим расходам. Но в данном случае народные избранники превысили нормативы на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, в бюджетах которых доля финансовой помощи превышает 50 процентов объема собственных доходов местного бюджета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что ради повышения зарплаты главе Акшинского района Забайкальского края намереваются сократить работников в сельских учреждениях образования и культуры, стало известно в конце февраля 2020 года. Тогда газета «Сельская Новь» известила: чтобы обеспечить чиновнице ежемесячную заработную плату в размере 73 тысяч рублей на 2020 год, потребуется сокращение девяти работников муниципальных учреждений.

Читайте также: Ради зарплаты главы в Забайкалье сокращают учителей и культработников