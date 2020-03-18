Нур-Султан, , 11:29 — REGNUM 150 млн тенге ($343 тыс.) для помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным многодетным семьям поручил направить первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом написал первый заместитель председателя партии «Нур Отан» («Свет отечества») Бауыржан Байбек 18 марта на своей странице в Instagram.

Помощь будет оказана уязвимым слоям населения в Нур-Султане и Алма-Ате, где введен карантин. На выделенные деньги закупят медицинские маски, антисептические средства и другие продукты первой необходимости.

Байбек отметил, что совместно с акиматами (администрациями) Нур-Султан и Алма-Аты формируются группы добровольцев, которые окажут поддержку в борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 марта власти Нур-Султана и Алма-Аты введут карантин. Жителям городов ограничат въезд и выезд, а также усилят санитарно-эпидемиологическую дезинфекцию.

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