Лондон, , 11:29 — REGNUM Падением в пределах 3−3,5% открылись основные европейские биржи 18 марта. Это следует из данных торгов.

Так, немецкий индекс DAX находился при открытии на отметке 8624,50 пункта, падение составило 3,52%. Британский индекс FTSE 100 показал падение на 3,05%, до 5133,30.

Испанский индекс IBEX 35 упал на 2,52% до 6333,0, итальянский FTSE MIB — на 0,91% до 15 175,0 пункта. Снижение индексов обусловлено рисками из-за мировой пандемии корнавируса и её влияния на глобальную экономику.

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