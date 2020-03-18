Москва, , 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями. Об этом говорится в письме, направленном представителями отрасли премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает 18 марта РБК.

Авторы обращения указали, что отмена и перенос мероприятий затронет по меньшей мере 3 млн человек, это потенциальные участники и посетители выставок и конгрессов. Помимо материального ущерба компаниям отрасли грозит банкротство, сокращение более 140 тыс. постоянных и временных рабочих мест и уменьшение деловой активности в регионах.

В письме содержится просьба к правительству о поддержке, которая позволила бы нормализовать ситуацию в условиях фор-мажора. Подписали обращение, в частности, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин и председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по конгрессно-выставочной деятельности Сергей Воронков.