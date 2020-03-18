Тюмень, , 11:01 — REGNUM В Тюмени оказалось невозможным приобрести инфракрасные градусники, измеряющие температуру тела. Меж тем в регионе с 18 марта до 10 апреля введён режим повышенной готовности в связи с профилактикой коронавирусной инфекцией, и работодатели обязаны по утрам проверять температуру тела сотрудников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инфракрасные термометры позволяют измерять температуру тела дистанционно. Весьма необходимый в период эпидемии прибор. Обзвонив семь аптечных сетей с вопросом о наличии в продаже инфракрасных градусников, корреспондент ИА REGNUM везде получил отрицательный ответ. Не оказалось в продаже этих градусников и в магазинах медтехники. При этом в одной из аптек пообещали, что инфракрасные градусники поступят на следующей неделе, соответствующую заявку оформят.

Стоимость инфракрасных градусников в Тюмени разнится в зависимости от фирмы-производителя. Китайские предлагаются за 1,5−1,7 тыс. рублей, европейского производства — от 3,5 — до 3,9 тыс. рублей.

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