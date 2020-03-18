Москва, , 11:01 — REGNUM Сегодня, 18 марта, на открытии торгов на Московской бирже курс доллара резко вырос на 2,46% до 77,30 рубля, курс евро — на 2, 68% до 85, 13 рубля.

По данным, РБК, в процессе торгов курс доллара превышал 79 рублей впервые с февраля 2016 года. Укрепления доллара может продолжиться.

Ожидается, что поддержку рублю окажут продажи валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. При этом ЦБ РФ намерен сдерживать курс доллара в диапазоне 70−75 руб.

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