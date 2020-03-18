Ижевск, , 10:58 — REGNUM Одно из предприятий Удмуртии готово повысить объём выпускаемых медицинских масок до 120 штук. Об этом заявил министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарёв в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам председателя правительства, этого количества хватит для обеспечения как жителей республики, так и сотрудников всех медицинских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом. Для сохранения в республике стабильной ситуации принято решение о введении режима повышенной готовности.