Москва, , 10:56 — REGNUM Курс доллара на Московской бирже в первые минуты торгов 18 марта повысился до отметки 79 рублей, однако этот скачок был краткосрочным. Согласно данным биржи, в настоящее время американская валюта торгуется на уровне 77 рублей.

Читайте также: Доллар может превысить уровень 80 рублей

Так, по состоянию на 10:35 мск курс доллара составлял 77 рублей, прибавив +1,5%. И продолжает расти.

Курс евро составил 85,1 рубля (+2,26%).

Ранее по теме: Курс доллара опустился ниже 74 рублей

Как сообщало ИА REGNUM, официальный курс доллара, установленный Банков РФ на 18 марта, составляет 73,8 рубля. Курс европейской валюты — 82,3 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: Рубль рискует уйти в диапазон 77-80