Хабаровск, , 10:55 — REGNUM Правительство Хабаровского края сообщило, что не ожидает дефицита продуктов питания в регионе. По информации властей, в крае хватит продовольствия на 56 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Ссылаясь на данные Росстата, региональные власти сообщили, что продовольствия в крае хватит на 56 дней без дополнительных поставок.

В правительстве региона также предостерегли от необоснованного, по мнению чиновников, ажиотажа в магазинах, где граждане сметают с полок крупы, консервы и средства дезинфекции.

Власти заверили, что ведут мониторинг цен на продовольственном рынке. Они также заверили, что роста цен в регионе на продовольствие не ожидается.

На сколько и каких именно продуктов хватит в Хабаровском крае, сколько в наличии круп, картофеля, моркови, консервов и прочего — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хабаровского края скупают в магазинах крупы, консервы, средства дезинфекции. Представители торговых компаний сообщили, что оптовики предупредили их о предстоящем повышении цен.