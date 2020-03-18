Москва, , 10:43 — REGNUM Слова удивления президента России тем обстоятельством, что бензин в России дорожает, несмотря на то, что цены на нефть упали более чем вдвое, вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко объяснил тем, что главу государства неправильно информировали. Об этом он сообщил в комментарии ИА REGNUM по итогам совещания Владимира Путина с членами российского правительства, где обсуждался данный вопрос.

Ранее примерно то же самое в разговоре с Национальной службой новостей отмечал глава РТС Евгений Аркуша. Он выразил удивление озвученными данными о том, что стоимость бензина марки АИ-92 за последний год выросла на 10,44%. По словам президента РТС, цены на топливо за год выросли ниже уровня инфляции, поэтому президента, скорее всего, неправильно проинформировали. Также Аркуша разъяснил, что динамика мировых цен на нефть практически никогда не играет особой роли в формировании цен на топливо внутри России.

Напомним, 17 марта в ходе совещания с российским правительством президент России Владимир Путин заявил, что рост цены на бензин совершенно неприемлем — тем более на фоне недавнего падения цен на сырую нефть.

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